Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a annoncé mercredi, la hausse des quotas mensuels en son de blé (Sédari) et en orge de la production locale et de l’importation afin de répondre à toutes les demandes à l’occasion de l’aid Al Idha.

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié mercredi, que le quota de Sédari, pour les mois de juillet et d’aout 2020 a été estimé à 58800 tonnes avec une augmentation de 5300 tonnes.

Le quota pour les gouvernorats du sud a atteint 16830 tonnes pour les mois de juillet et août avec une hausse de 940 tonnes pour couvrir les demandes accrues au cours de cette période.

En ce qui concerne l’orge fourragère, le quota des éleveurs a augmenté au cours du mois d’août 2020 pour atteindre 71900 tonnes soit une hausse de 900 tonnes destinés tous aux gouvernorats du sud.

Le département de l’agriculture a souligné la détermination de ses services à fournir les besoins du bétail et des volailles en fourrages de la production locale et de l’importation tout en assurant un stock de plus de deux mois.

Le ministère a aussi indiqué que la distribution des fourrages (orge subventionné et sédari) se fait selon plusieurs mesures et procédures visant à assurer une distribution équitable et transparente sous la supervision d’une commission nationale composée de plusieurs intervenants pour fixer les besoins du bétail déclaré dans les gouvernorats et selon les stocks mensuels disponibles et seront distribués entre les éleveurs (70%) et les centres (30%), d’après la même source.

Le suivi et le contrôle des opérations de distribution sont assurés par des commissions régionales.