Le Chef du Gouvernement, Elyes Fakhfakh a souligné, mardi lors d’un entretien, à la Kasbah, avec le Président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, en présence du Ministre de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Oussama Kheriji, l’importance du secteur de l’agriculture, en tant que pilier de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale.

Fakhfakh a précisé que les réformes programmées dans ce secteur comptent parmi les priorités du projet national de sauvetage, présenté par le gouvernement.

Ces réformes viennent renforcer tous les programmes qui contribuent à solutionner les problématiques relatives au système agricole et de la pêche et à améliorer le rendement du secteur et sa sa mise à niveau, selon un communiqué publié mardi sur la page Facebook de la présidence du gouvernement.

Le président de l’UTAP a indiqué avoir présenté au Chef du Gouvernement, lors de cette rencontre, une copie du livre publié par l’UTAP à l’occasion de la célébration de 70ème anniversaire de la création de la centrale agricole, sous le titre ” l’agriculture est la solution “, lequel donne une lecture critique de la réalité du secteur agricole et de la pêche et ses perspectives en Tunisie.

La rencontre a porté sur plusieurs questions et problématiques relatives à la femme agricultrice et le secteur de la pêche ainsi que le partenariat entre le gouvernement et l’UTAP aux niveaux de la filière du lait et des secteurs des volailles, des céréales et de la pêche.

Zar a souligné qu’il a été convenu de poursuivre le dialogue pour régulariser ces dossiers et examiner la possibilité d’inclure d’autres filières agricoles.Ont été également, évoqués au cours de cette rencontre, les préparatifs en cours pour le démarrage de la campagne céréalière (pesticides et semences…) ainsi que l’importance de faire bénéficier tous les agriculteurs de toutes les semences produites au niveau national.