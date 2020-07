Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Plateforme française d’aide publique au développement et d’investissement de développement durable, l’AFD construit avec ses partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations bénéficiaires.

Les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer et dans 115 pays, pour les biens communs de l’humanité – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. L’Agence contribue ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable. Pour un monde en commun.

En Tunisie, l’Agence intervient en soutien aux transitions économique, écologique, énergétique, urbaine, démographique et numérique de ce pays. Les projets qu’elle finance concernent dans ces horizons l’agriculture, l’énergie, l’assainissement et l’eau, le développement urbain et les transports, la formation, la santé et le numérique.

L’AFD, en partenariat avec le bureau Business France, organise un colloque virtuel sur la présentation de ces principaux projets. Elle précisera ses modalités d’intervention dans en Tunisie ainsi plus généralement que ses perspectives de coopération financière et technique, y compris en soutien au le secteur privé.

« Les missions de l’AFD et de Business France s’inscrivent au cœur d’un partenariat d’exception entre la France et la Tunisie. Il est essentiel que leur complémentarité et synergie soient mieux connues par les chefs d’entreprises et les investisseurs des deux pays. Ce webinaire a précisément vocation à faciliter cette dissémination d’informations et leur rappeler la disponibilité de nos deux institutions à répondre à leurs questionnements », a déclaré Gilles Chausse, directeur de l’AFD Tunisie.

Ce colloque via le support numérique aura lieu le 9 juillet à 09h00 (heure tunisienne). Les entreprises et entités intéressées doivent s’inscrire avant le 8 juillet à 12h00, en remplissant le formulaire en ligne disponible ici ou bien nous contacter à l’adresse suivante : tunis@busniessfrance.fr