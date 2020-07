Le Ballet de l’Opéra de Tunis a annoncé le lancement d’un nouveau projet intitulé ” Tournée régionale – Empreintes dansées ” au profit de 20 gouvernorats.

Le Ballet s’associe au programme Bassamat du ministère des Affaires Culturelles dans le cadre de ce projet qui s’étalera du 7 juillet jusqu’au 9 août 2020.

Le but étant de renforcer les capacités des danseurs dans les régions, à faire connaître le Ballet de l’Opéra et à repérer de nouveaux talents.

Des ateliers et résidences de danse artistiques et des performances seront assurés par les danseurs du Ballet dans es maisons de culture et les centres d’art dramatique. Ils profiteront durant une semaine,- dans chaque région-, aux jeunes danseurs et danseuses amateurs ou simplement à ceux et celles désirant découvrir ce langage subliminal du corps et de l’esprit.

Les ateliers et résidences sont organisés en partenariat avec les commissariats régionaux à la culture, la direction générale de l’action culturelle et la direction des affaires régionales du ministère des Affaires culturelles.

Le Ballet de l’Opéra de Tunis a été créé en 2018 sous le patronage du ministère des Affaires culturelles et à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la Culture.

Ce ballet composé de 17 danseurs se veut comme étant une compagnie chorégraphique contemporaine de création et de répertoire, présentant des œuvres marquantes de chorégraphes nationaux et internationaux.