Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray a indiqué que les changements intervenus sur la scène internationale notamment en lien avec la propagation de la pandémie de Coronavirus, posent plusieurs défis qui exigent de renforcer la solidarité internationale ainsi que la sécurité et la stabilité dans le monde.

“Il faut conjuguer les efforts afin de mettre en application l’initiative tunisienne adoptée, à l’unanimité, par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une trêve humanitaire et l’arrêt des hostilités dans le monde”, a-t-il affirmé.

Dans une allocution prononcée, lundi, lors de sa participation aux travaux de la 9e session du Forum sur la coopération sino-arabe, présidé conjointement par la Jordanie et la Chine, le ministre a mis en avant la détermination de la Tunisie à continuer de soutenir la cause palestinienne et à rejeter le plan d’annexion qui menace la solution des deux Etats.

Une détermination, a-t-il rappelé, s’inscrivant dans le cadre de la présidence de la Tunisie du sommet arabe et de sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Erray a, par ailleurs, souligné la nécessité de défendre l’unité des Etats arabes, de préserver leur souveraineté et de respecter les règlements politiques des crises, dont au premier plan, la crise libyenne.

“Les efforts doivent être canalisés pour mettre fin aux hostilités et réaliser le règlement politique escompté dans le cadre d’une solution interlibyenne, conformément aux résolutions de la légalité internationale”, a-t-il dit.

Sur un autre plan, le ministre s’est félicité de la dynamique que connaissent les relations sino-arabes durant ces dernières années, notamment en ce qui concerne les questions arabes cruciales.

Le ministre s’est aussi félicité du niveau de la coopération commune dans les différents domaines économique, social et culturel, appelant à tout mettre en œuvre pour développer davantage ces relations, notamment dans les domaines où la Chine est leader mondial, en l’occurrence en matière de TIC.

Pour le ministre, il est important d’activer la coopération arabo-chinoise en matière de flux touristiques, de formation et de recyclage en accélérant la mise en place du centre arabo-chinois pour la formation touristique et l’hôtellerie en Tunisie.

“L’adhésion de la Tunisie à l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route” constitue un nouveau pas pour hisser davantage les relations tuniso-chinoises”, a-t-il encore souligné, exprimant l’aspiration de la Tunisie à intensifier les échanges commerciaux et réduire le déficit de la balance commerciale à travers, notamment, l’intensification des investissements chinois en Tunisie.

Par ailleurs, la Tunisie a proposé d’abriter la 11e session du Forum sur la coopération sino-arabe qui coïncidera avec la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-chinoises.

La Déclaration d’Amman publiée aux termes des travaux a mis l’accent sur les positions des pays arabes et de la Chine sur les principales questions politiques, régionales et internationales d’intérêt commun, et leur vision commune sur les moyens de développer davantage la coopération sino-arabe dans divers domaines.

La Déclaration souligne, également, l’impératif de mettre en application le programme exécutif pour la période 2020/2022.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu d’intensifier la coopération dans le domaine de la santé, particulièrement en matière de lutte contre le Covid-19.