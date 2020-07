AMEN BANK élue « Meilleure Banque en Tunisie pour l’année 2020 » par le magazine «Global Finance »

AMEN BANK se distingue encore une fois, puisqu’elle a été élue « Meilleure Banque en Tunisie en 2020 » par le prestigieux magazine «Global Finance ».

Le magazine international « Global Finance » a récemment publié l’édition 2020 de son classement annuel des banques les plus performantes et des autres prestataires de services financiers, à travers le monde (les World’s Best Banks Awards 2020).

Au fil des années, le classement de « Global Finance » est devenu une norme d’excellence pour la communauté financière mondiale.

Pour établir son classement annuel, le magazine « Global Finance » prend en considération plusieurs critères, tels que la maîtrise du marché, la connaissance des besoins des clients, la solidité financière, les relations stratégiques, la bonne gouvernance, la tarification compétitive et l’innovation au niveau de l’offre de produits et services.

Publiés récemment, les World’s Best Banks Awards 2020, récompensent les lauréats dans plus de 150 pays et sept régions du monde : l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe Centrale et Orientale, l’Europe Occidentale, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et le Moyen-Orient.

Cette nouvelle distinction internationale confirme la solidité financière, la vision stratégique, l’expertise des équipes, ainsi que l’engagement d’AMEN BANK au service de sa clientèle « particuliers » et « entreprises » et vient appuyer sa détermination à offrir la panoplie de produits et services la plus innovante et la plus adaptée aux besoins de sa clientèle.

A propos de Global Finance :

« Global Finance » est un magazine mensuel anglo-saxon, fondé en 1987 et basé à New York. Il est distribué dans plus de 163 pays, édité en langue anglaise en 50.000 exemplaires à travers le monde. Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière. Leur programme de récompenses a pour objectif de faire connaître et d’honorer l’innovation, la réussite et la stratégie des changements inspirants, qui se produisent dans le secteur financier mondial.