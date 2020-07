La Deutscher Reiseverband (DRV, association allemande des voyagistes) et la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV) s’activent actuellement à la mise en place d’un projet de partenariat qui revêt une importance particulière et qui est financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Ensemble, la DRV et la FTAV veulent garantir l’emploi dans le tourisme, le rendre plus durable et aider leurs partenaires à rendre toute la diversité de la Tunisie accessible au marché du tourisme. La pandémie du coronavirus a obligé le secteur du tourisme à changer de cap à brève échéance.

Le projet est actuellement en phase d’ajustement afin d’apporter le meilleur soutien possible à la FTAV. En collaboration avec la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le travail porte actuellement sur la mise en œuvre du protocole d’hygiène et de sécurité dans le secteur du tourisme tunisien. Des vidéos didactiques doivent permettre aux différents acteurs du secteur d’appliquer les lignes directrices correspondantes.

Le président de la DRV, Norbert Fiebig, et le président de la FTAV, Jabeur Ben Attouch, ont discuté par vidéoconférence des moyens de relancer le tourisme en Tunisie le plus rapidement possible. Tous deux ont convenu que la Tunisie est déjà très bien préparée pour permettre aux touristes de profiter de vacances reposantes et sûres malgré des conditions difficiles.

Dans un communiqué adressé à ses adhérents portant le titre : « Tunisie – Ready and Safe », la DRV y indique que les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées avec succès en Tunisie. Elle rappelle également que l’UE a décidé de lever les restrictions à l’entrée de certains pays tiers à partir du 1er juillet.

« La Tunisie est l’un des pays classés comme relativement sûrs sur la base de divers indicateurs. Cela augmente la probabilité que les touristes à forfait en provenance d’Allemagne puissent bientôt passer à nouveau leurs vacances en Tunisie », souligne encore la DRV dans ce même communiqué.