Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a participé, jeudi, à un débat initié par l’Allemagne au Conseil de sécurité des Nations Unies, sur les “pandémies et la sécurité”, qui a été présidé par le ministre allemand des Affaires étrangères, avec la participation du Secrétaire général des Nations Unies et du président du Comité international de la Croix-Rouge.

Dans son intervention devant le Conseil de sécurité de l’ONU, relayée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Erray a souligné que la pandémie du Coronavirus représente une menace internationale sans précédent pour toute l’humanité, ajoutant que ses répercussions requièrent une action collective. Il a rappelé dans ce sens la position de la Tunisie depuis le début de la crise, marquée par un appel à la solidarité et à la synergie des efforts sur les plans international, régional et national, pour faire face à ce défi humanitaire majeur.

Il a rappelé l’adoption à l’unanimité de la résolution du Conseil de sécurité sur la pandémie du Covid-19, qui a été proposée par la Tunisie et la France.

” La Tunisie considère que la crise du Coronavirus a contraint l’humanité à repenser la nature et les fondements de l’ordre mondial actuel, et a révélé l’émergence d’un nouveau type de menaces épidémiologiques qu’aucun pays, quel que soit son niveau développement, ne pourrait échapper à son impact “, a estimé Erray.

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué dans ce sens que le monde connaît aujourd’hui de nouvelles formes de menaces à la paix et à la sécurité internationales, qui doivent pousser à modifier l’approche adoptée et les outils à mettre en œuvre pour y faire face, appelant le Conseil de sécurité à examiner ces questions de manière plus approfondie afin qu’il puisse s’acquitter de sa responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

La Tunisie, a, à cette occasion, exprimé son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU et à toutes les initiatives et mesures qu’il avait proposées pour atténuer les effets de cette pandémie, en particulier dans les zones de conflit et en l’occurrence, son appel à un cessez-le-feu immédiat au niveau mondial, afin d’assurer l’acheminement de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin.