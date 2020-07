Suite à la hausse des températures enregistrée au cours de ces derniers jours, le ministère de la Santé souligne, dans un communiqué rendu public jeudi 2 juillet, la nécessité de respecter les mesures préventives afin d’éviter les complications sanitaires dues à l’exposition au soleil, en particulier chez les personnes âgées et les enfants.

Il appelle à rester dans les pièces les plus fraîches, baisser les rideaux pendant la journée et ouvrir les fenêtres pendant la nuit.

Le ministère de la Santé invite les citoyens à se doucher à l’eau tiède ou froide et de boire au minimum 1,5 litre d’eau, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes.

En outre, le ministère appelle à prendre des repas équilibrés contenant des légumes frais et cuits, des protéines végétales et des fruits de saison et à éviter d’aller à la plage entre 11 heures du matin et 16 heures de l’après-midi.

Il recommande aussi de marcher à l’ombre, de mettre des chapeaux larges sur la tête et de porter des vêtements amples en coton aux couleurs clairs.