Huit des dix entreprises les plus puissantes du monde sont américaines (cabinet Kantar)

Malgré la crise sanitaire, ces entreprises ont pu montrer leur puissance technologique et financière. Certaines d’entre elles de façon ostentatoire, avec des progressions de plus de 30% sur un an!

Selon le cabinet d’études de marché Kantar, en dépit de la pandémie du coronavirus, les cent premières entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 5,9% en un an pour atteindre une valeur combinée -tenez-vous bien- de 5 000 milliards d’euros (et davantage en dollars).

A souligner au passage que l’étude en question, portant sur plus de 17 500 marques dans 51 marchés à travers le monde, «… analyse les données de chaque entreprise, cotée en Bourse ou dont les états financiers sont publics, afin d’estimer sa valeur globale au vu de sa performance business, du produit lui-même, de la clarté de son positionnement et de son leadership dans la catégorie ».

Le cabinet note que “dans l’ensemble, l’impact du Covid-19 semble encore limité en partie parce que la crise économique ne fait que commencer mais aussi parce que ces marques sont fortes”. Et dans ce classement, il fait état de l’arrivée à la 79e position de l’application chinoise TikTok, “très populaire auprès des adolescents“, l’application chinoise TikTok fait son entrée dans le classement.

Mais le Top 10 est dominé –presque entièrement- de la tête au pied par des firmes américaines ; hormis deux chinoises qui ont réussi à s’y faufiler aux 6e et 7e places (en l’occurrence respectivement Alibaba et Tencent).

D’après les estimations de Kantar, les 10 entreprises les mieux valorisées au monde (avec l’évolution de leur valorisation sur un an) sont :

10. Mastercard : 108,13 Mds$ (+18%)

9. McDonald’s : 129,32 Mds$ (-1%)

8. Facebook : 147,19 Mds$ (-7%)

7. Tencent : 150,98 Mds$ (+15%)

6. Alibaba : 152,53 Mds$ (+16%)

5. Visa : 186,81 Mds$ (+5%)

4. Google : 323,60 Mds$ (+5%)

3. Microsoft : 326,54 Md$ (+30%)

2. Apple : 352,21 Mds$ (+14%)

1. Amazon : 415,86 Mds$ (+32%).