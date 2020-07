La Tunisie a programmé 16 vols pour le rapatriement des ressortissants tunisiens en provenance des pays non classés dans les zones vertes et oranges, respectivement à faible et à moyenne propagation du coronavirus pour la période qui s’étale du 1er juillet jusqu’au 14 juillet 2020, a indiqué le ministère du Transport et de la logistique.

Dans un communiqué publié sur sa page facebook, le département précise que le programme concerne Moscou (Russie), Bruxelles (Belgique), Abidjan /Cotonou, Doha (Qatar), Dubaï (Emirats Arabes Unis), Le Caire (Egypte), Londres (Royaume-Uni), Charjah (Emirats Arabes Unis), le Koweït, Istanbul (Turquie), Mascate (Sultanat d’Oman), Djeddah et Ryadh (Arabie Saoudite).

Chaque voyageur doit obligatoirement, présenter lors de l’enregistrement à un aéroport de ces pays pour prendre l’avion à destination de la Tunisie, un test PCR négatif au Covid-19 effectué avant 72 heures, et ne dépassant pas les 120 heures, à l’arrivée en Tunisie.

Les voyageurs sont appelés à s’engager pour un confinement obligatoire de 7 jours dans un hôtel à sa charge et doivent remplir un formulaire des données sanitaires avant de quitter l’aéroport.