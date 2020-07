Un nouveau poste de conseiller de la sécurité sociale a été créé à partir de ce mercredi à la Caisse nationale de retraite de prévoyance sociale (CNRPS) pour répondre aux interrogations de ses adhérents notamment les agents publics en détachement à l’étranger et qui n’ont pas pu revenir au pays cet été et régulariser leur situation (paiement des contributions sociales).

Ainsi un numéro sur l’application WhatsApp 21655363808 + est mis à leur disposition pour leur fournir toutes les informations utiles, a indiqué la CNRPS dans un communiqué.

Par ailleurs, des guichets sont ouverts dans tous les centres régionaux et locaux de la CNRPS pour accueillir tous les coopérants qui regagneront le pays et désireront régulariser leur situation et ce, pendant toute la période du 1er juillet jusqu’à la fin du mois de septembre 2020.

A noter que la CNRPS a prorogé les délais de paiement des contributions sociales des coopérants tunisiens en détachement à l’étranger du 31 mars et du 30 juin au 30 septembre 2020.