La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi, 29 juin 2020, sur un territoire positif.Le Tunindex a gagné 0,27%, à hauteur de 6 626,82 points, dans un volume total 5,040 millions de dinars(MD), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière avec 28 valeurs en régression, contre 25 valeurs en hausse.

Le titre EUROCYCLE a réalisé la plus forte hausse de la séance avec une montée de 6,04% à 22.28 dinars(D). De même, le titre BTE a augmenté de 6,01% à 8,64 D, suivi de titre SOTUVER qui a réalisé une progression de 5,5% à 7,86 D.

Dans le vert, les titres ATB et UADH ont gagné respectivement 5,48% et 5,45% pour clôturer à 3,27D et 1,16 D.

A la baisse, le titre OfficePlast a réalisé une chute de 3,04% à 2,23 D, suivi de BH qui a baissé de 2,95% à 8,54 D. Les titres SOPAT et SANIMED ont régressé respectivement, de 2,59% et 2,56% pour clôturer la séance à 1,5 D et 1,52 D. Toujours, dans le rouge, le titre CIL a baissé de 2,31% à 16 D .