Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zaar, a été réélu en tant que membre du conseil d’administration (CA) de l’Organisation mondiale des agriculteurs (OMA), représentant de l’Afrique.

Il a été reconduit dans ses fonctions lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue vendredi 26 juin 2020, en ligne, pour élire les nouveaux membres du conseil d’administration de l’OMA, indique un communiqué publié par l’UTAP.

L’Organisation mondiale des agriculteurs (OMA) est une association regroupant des organisations nationales d’agriculteurs et des coopératives agricoles du monde entier.

Sa mission est de représenter la voix des agriculteurs et de plaider en leur nom dans tous les processus internationaux pertinents qui affectent leur présent et leur avenir, allant du dialogue mondial sur l’agriculture à la nutrition et la durabilité, selon le site de l’OMA.

Cela comprend les négociations sur le changement climatique (COP), le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), la réduction des risques de catastrophes des Nations Unies (Cadre d’action de Sendai), le forum des agriculteurs du FIDA, le débat sur la RAM (OIE, FAO, OMS), le commerce (OMC), et bien plus encore.

Le conseil d’administration de l’OMA est nommé par l’Assemblée Générale et est composé d’un Président et de six membres, chacun provenant et représentant l’un des groupes régionaux (Europe, Asie, Océanie, Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord).