La Tunisie veut exporter 100 000 tonnes d’huile sur le marché de l’Union européenne

La Tunisie a officiellement demandé à l’Union européenne (UE) d’augmenter son quota d’exportation de l’huile d’olive à 100 mille tonnes. C’est ce qu’a déclaré le Pdg de l’Office national de l’huile (ONH), Chokri Bayoudh.

L’ONH est en train de négocier avec l’UE vu que la quantité allouée à la Tunisie n’est que de 56 700 tonnes, a ajouté Bayoudh dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a, dans ce cadre, jugé ces quantités de très faibles, rappelant que l’accord conclu entre la Tunisie et l’UE remonte à 20 ans.

La Tunisie a demandé à maintes reprises l’augmentation de son quota et la signature d’un nouvel accord, notamment après avoir enregistré une croissance de la production nationale de l’huile d’olive extra vierge, qui a atteint cette année un record de 350 mille tonnes.

En dépit des conditions exceptionnelles dont la croissance de la production et la baisse des prix au niveau mondial, la Tunisie a enregistré un record des exportations de l’huile d’olive pour atteindre 232 mille tonnes, au cours des 7 derniers mois (jusqu’à la fin du mois de mai), soit 1,4 milliard de dinars, en valeur.

Selon lui, la Tunisie a pu exporter, au cours des 3 derniers mois (qui coïncident avec la période de la crise de la Covid-19), une quantité supérieure à celle habituelle, soit environ 45 mille tonnes par mois.

Il a avancé que ces chiffres sont expliqués par la bonne qualité de l’huile d’olive tunisienne et les distinctions et récompenses obtenues, ajoutant que la Tunisie peut dépasser les prévisions du début de la saison (exportation de 250 mille tonnes).

Au sujet des perturbations enregistrées sur le marché local, Bayoudh a rappelé que les problèmes ont été résolus via l’intervention de l’ONH à travers l’achat de l’huile et son stockage ou son stockage auprès des privés pour assurer la maîtrise de la production et l’ajustement des prix.

Il a fait savoir, dans ce sens que les quantités stockées, actuellement, chez les privés, sont de l’ordre de 52 mille tonnes d’huile d’olive.