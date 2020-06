Le ministre des affaires étrangères Noureddine Erray s’est entretenu au téléphone vendredi avec Olivér Vorhelyi, Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage.

L’entretien a porté sur les relations de coopération stratégique entre la Tunisie et l’Union Européenne et les moyens de les renforcer et de les diversifier.

Les deux parties ont souligné l’importance des préparatifs pour les prochaines échéances bilatérales ainsi que le renforcement de la coopération dans les domaines politique, économique, social et scientifique, en tenant compte des priorités nationales et des orientations futures de la Tunisie.

Le ministre des affaires étrangères a fait valoir à cette occasion l’appui de l’UE à la Tunisie dans ses efforts visant à lutter contre la pandémie du Covid-19 et endiguer ses répercussions sanitaire et économique, indique le département des affaires étrangères dans un communiqué.

De son coté, Olivér Vorhelyi a réitéré la volonté de l’UE de continuer à appuyer l’expérience démocratique tunisienne et à l’aider pour réussir sa transition économique.