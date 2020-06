Avec l’amélioration relative de la situation sanitaire en Tunisie et compte tenu

des conséquences économiques attendues de la pandémie de Covid-19, le

Conseil du Marché Financier se mobilise pour accompagner les sociétés cotées

à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, afin de faire face à l’éventuelle

complexité liée à la mise en œuvre de la réglementation sur l’information

financière.

Le Conseil du Marché Financier, et dans le cadre de son rôle de protection de

l’épargne investie en valeurs mobilières, tient à encourager les sociétés à suivre les

meilleures pratiques en matière de communication financière permettant de

promouvoir la confiance des investisseurs.

Ainsi et eu égard au contexte Covid-19, qui rend nécessaires des divulgations

spécifiques, détaillées et plus importantes d’informations significatives ainsi qu’une

réponse de la part des organes de gouvernance aux circonstances évolutives, le CMF

a procédé à une relance par courrier aux sociétés concernées afin de rappeler les

éléments à prendre en considération lors de la publication des états financiers

intermédiaires ainsi qu’au niveau de l’information permanente à divulguer.

Les sociétés cotées ont été appelées à informer au niveau de leurs états financiers au

30 juin 2020 sur les hypothèses et les jugements retenus, une attention particulière

devant être accordée à l’hypothèse de continuité d’exploitation.

Dans ce cadre et compte tenu des difficultés accrues d’implication de jugements et

d’estimations liées au contexte Covid-19, le CMF a rappelé l’importance du rôle

primordial attribué aux comités permanents d’audit, de veille à la fiabilité de

l’information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires