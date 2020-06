Dans sa dernière lettre d’information, l’Institut du Monde arabe à Paris (IMA) a, dans la rubrique” Actualité l’Ima au jour le jour”, mis l’accent sur la visite officielle du président de la république Kais Saied en France et particulièrement au siège de l’IMA qui a, lit-on “depuis sa création, consacré de nombreuses manifestations à la riche culture tunisienne”.

Titrant “La Tunisie, partenaire actif de l’IMA”, l’Institut “se réjouit de l’excellente relation qui l’unit à ce pays”. Dans contexte, la même source a rappelé que plusieurs de ses expositions autour de la Tunisie ont connu un grand succès auprès du public, comme la 2ème Biennale des photographes du monde arabe contemporain, organisée à l’automne 2017, ainsi que l’exposition ” Dégagements… la Tunisie un an après “, présentée à l’IMA à l’occasion du premier anniversaire de la Révolution.

Le musée de l’IMA dispose en outre depuis 1994 d’un dépôt de pièces issues des collections des musées tunisiens, sous l’égide de l’Institut national du patrimoine de Tunis (INP). C’est par ailleurs à un artiste-graffeur franco-tunisien, El Seed, qu’ont été confiées la création et la réalisation de l’emblématique fresque géante qui orne une des façades de l’Institut.

Enfin, les penseurs, auteurs, artistes, chercheurs, musiciens, danseurs, cinéastes tunisiens sont très régulièrement invités dans le cadre de la programmation culturelle de l’Institut (Jeudis de l’IMA et Rendez-vous de l’actualité, festival Arabofolies, Printemps de la danse, Journées de l’Histoire …), et contribuent largement à leur richesse et à leur succès auprès du public.

Rappelant leur attachement commun au multilinguisme, le président de la République Kais Saied et Jack Lang, président de l’IMA, ont évoqué lors de leur entretien, plusieurs pistes de coopération pour l’avenir, y compris pour la promotion de la langue arabe.