A l’initiative du Maghreb Startup Network, EY Tunisie co-organise, les 25, 26 et 27 juin 2020, en association avec la StartupFactory (Maroc), et IncubMe (Algérie) un événement intitulé “Covid-19 Maghreb Bootcamp”.

Cette première se déroulera dans un format 100% digitalisé.

La vision est d’exploiter les vertus de l’Open Innovation pour soutenir un Maghreb plus fort et plus solidaire, ce bootcamp est dédié à la mise en relation n B2B des startups avec les grands groupes de la région en vue d’une mutuelle collaboration visant la résolution de leur challenges business et la préparation de l’après crise.

Ainsi les organisateurs comptent mobiliser leurs startups, experts, partenaires et écosystèmes de leurs pays respectifs afin de donner à l’événement la dimension régionale avec des solutions qui ont pour objectif d’être déployables et de répondre aux enjeux des donneurs d’ordre participants de la région du Maghreb.

Dans cet esprit, un appel est lancé à la mobilisation de toutes startups B2B disposant d’un MVP (Minimum Viable Product) ou d’une solution quasi-opérationnelle pour répondre à l’un des trois challenges identifiés :

Challenge 1 : Économique

Identification de solutions aptes à minimiser l’impact économique de la crise suscitée par le COVID 19 en se focalisant sur les secteurs et / ou catégories d’entreprises sinistrées.

Challenge 2 : Économie solidaire

Identification de solutions permettant de renforcer le rôle des acteurs de l’économie solidaires à l’instar des organismes de microfinance et des associations spécialisées dans l’entraide….

Challenge 3 : Résilience

Prendre de la hauteur en analysant les leçons que cette épidémie nous inculque sur notre monde, en imaginant des solutions permettant d’anticiper ou de mieux réagir aux potentielles crises futures.

Les critères d’éligibilité retenus sont donc de disposer:

– D’une solution B2B : un MVP testé ou une solution opérationnelle qui répond à l’un des 3 challenges ;

– D’un impact : la solution peut créer un impact réel chez l’un ou plusieurs donneurs d’ordre ;

– D’une équipe : solide, compétente et complémentaire pour persévérer dans la conquête du Maghreb.

Les startups doivent s’attendre aux bénéfices suivants lors de leur mobilisation :

Network: la mise en relation facilité avec les donneurs d’ordre et la possibilité d’aboutir à des bons de commande.

Visibilité : pour les startups gagnantes, une très forte communication sur leurs solutions sera proposée au niveau des différents canaux de communication (Réseaux sociaux, presse à l’échelle du Maghreb).

Accompagnement : au-delà des moyens financiers, les startups gagnantes bénéficieront de l’aide et l’orientation d’experts dans chaque domaine afin d’enrichir leurs solutions et de réussir leur implémentation.

Récompense financière : pour les startups gagnantes, une récompense financière de 10 000 Euro sera dédiée à l’accélération du déploiement de la solution à l’échelle nationale et régionale.

Afin de rejoindre cette rencontre:

https://www.facebook.com/events/819723385101615/