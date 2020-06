Une grève dans le secteur agricole à Béja est observée mercredi par le personnel travaillant dans ce domaine.

Des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers ont organisé une marche qui a parcouru l’avenue Habib Bourguiba en direction du siège de l’Union régionale du travail à Béja avant de se diriger vers le siège du commissariat régional de l’agriculture où un sit-in a eu lieu.

Selon le secrétaire général du syndicat de base du personnel travaillant en agriculture à Béja Hassen Namouchi, plus de 2500 participants ont pris part à ce mouvement de protestation tenu pour revendiquer l’élaboration de nouvelles lois organisant le secteur, la création d’un office des forêts et la régularisation de la situation professionnelle des ouvriers agricoles.

De son côté, Sihem Toujani Ben Salah, du syndicat de l’agriculture à Béja, a souligné à l’Agence TAP, que la grève a été décidée pour protester contre la poursuite de la marginalisation de ce secteur vital ainsi que pour réclamer de revoir les programmes liés aux activités agricoles et réviser certaines nominations de responsables, en dehors du domaine et non expérimentés, à la tête de nombre de directions du secteur.