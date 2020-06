La Poste Tunisienne émet le 24 juin 2020, une série de 4 timbres-poste ayant pour sujet une sélection de barrages très connus pour leurs caractéristiques climatiques, géographiques et hydriques à savoir, le barrage de Sidi El-Barraq à Béja, le Barrage de Beni Mtir à Jendouba, le barrage de Ouedi Malleg au Kef et le barrage de Nabhana à Kairouan et ce pour valoriser les efforts nationaux dans le domaine de la gestion de ressources d’eaux.

Ces 4 timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques en rapport réalisés à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique via le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 24 juin 2020.