Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, a reçu, vendredi 19 juin, l’homme d’affaires tunisien, Farid Abbes, a indiqué le département du tourisme.

Farid Abbes a présenté au cours de cet entretien son projet de réalisation d’un hôtel de luxe dans la région de Korbous, tout en abordant les problèmes qui entravent sa concrétisation, depuis plusieurs années.

Toumi a souligné l’importance de tels investissements pour accélérer le développement et créer des emplois, mettant l’accent sur la nécessité de soutenir les investisseurs, notamment tunisiens, et de les encourager à démarrer des projets et à lever tous les obstacles, notamment administratifs, qui les entravent dans la réalisation de leurs projets.