Les moyens d’impulser la coopération entre la Tunisie et la Banque Mondiale (BM) dans le domaine de la santé s’agissant, notamment, de l’accompagnement et de l’appui aux programmes du ministère de la santé en matière de numérisation des prestations de santé ont fait l’objet d’une séance de travail tenue, samedi au siège du ministère, entre le ministre de la santé, Abdellatif Mekki et le représentant résident de la BM en Tunisie, Tony Verheijen.

La rencontre a porté, également, selon un communiqué du Ministère sur la rationalisation et la bonne gestion des médicaments, en plus du projet de création d’une Agence nationale des médicaments en partenariat avec la Banque mondiale pour développer davantage ce secteur.

Tony Verheijen a, à cette occasion, rendu hommage à la Tunisie pour les efforts qu’elle a déployés à tous les niveaux pour faire face à la pandémie du Coronavirus.