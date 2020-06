Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), et Salah Ben Youssef, ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME), ont tenu une séance de travail, jeudi 18 juin 2020 au siège de la BCT, pour discuter des mécanismes de renforcement des échanges et de la coordination entre les deux institutions ainsi que l’examen des possibilités d’élargir les domaines de coopération communs.

Les deux responsables ont souligné, lors de cette rencontre, qu’il importe, dans une conjoncture économique aussi difficile, d’adopter les mesures appropriées afin d’encourager l’investissement et améliorer la compétitivité du produit industriel tunisien, de nature à préserver les équilibres économiques et financiers du pays.

Il s’agit, en effet, de coordonner davantage les politiques industrielle et de financement pour mieux garantir l’efficacité des actions entreprises et assurer une meilleure visibilité pour les opérateurs économiques, ont-ils précisé.

Certains domaines ont été priorisés, lors des discussions, notamment, le développement des chaînes de valeurs selon les filières, l’examen du projet crowdfunding et les assouplissements qui pourraient être introduits sur le Code des changes et du commerce extérieur pour la facilitation de certaines transactions.