AU SOMMAIRE

– Mustapha Mezghani: Quand le numérique transforme l’État et l’administration

– Et si le plan de relance économique de Fakhfakh manquait d’ambition?

– Commerce international: En route vers la démondialisation?

– Influenceurs chez Fakhfakh Regards croisés sur une rencontre-polémique

– Al Karama Holding 2020, faire le plein de transactions

– Cession d’entreprises confisquées Adel Grar bat tous les records

– Entreprises confisquées Les banques d’affaires et cabinets qui animent le marché

– Quelle stratégie de développement pour le secteur agricole ?