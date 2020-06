L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) -organisme spécialisé des Nations unies- a officiellement annoncé le renouvellement de l’accréditation du Centre régional à la sûreté de l’aviation de Tunis, un de ses 35 Centres dans le monde, après avoir réalisé un audit les 7 et 8 novembre 2019.

L’Organisation s’est déclarée très satisfaite des activités du Centre de l’OACI de Tunis et des résultats remarquables enregistrés à la suite de l’audit réalisé, et l’appelle à continuer à adopter les mêmes approches établies qui vont aider à développer la sûreté de l’aviation internationale.

Le renouvellement de l’accréditation du Centre régional à la sûreté de l’aviation de Tunis est une reconnaissance exprimée par cette importante organisation des efforts déployés par le Centre dans le domaine de la sûreté de l’aviation et de son application des normes internationales pour la réalisation des objectifs stratégiques de l’OACI visant à établir un développement permanent des capacités à l’échelle régionale et internationale au profit des pays membres et particulièrement pour les pays d’Afrique du Nord et de la région du Sahel.