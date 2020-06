La MSB (Mediterranean School of Business), première université affiliée au CFA ((Chartered Financial Analyst) Intitute en Tunisie et au Maghreb, ouvre ses portes aux candidatures pour la troisième édition du programme de préparation au CFA 2020-2021 pour les professionnels du monde des affaires.

Le certificat CFA (Chartered Financial Analyst) est l’un des titres professionnels les plus prestigieux pour les professionnels de la finance et de la gestion des affaires dans le monde. Il est délivré par le CFA Institute, la plus importante association mondiale d’analystes financiers et de professionnels de l’investissement.

Le titre CFA est largement reconnu et très respecté à l’échelle internationale. Il permet à son titulaire de travailler au-delà des frontières nationales et d’accéder aux réseaux les plus prestigieux du monde des affaires et de l’industrie financière.

La Mediterranean School of Business a rejoint le « University Affiliation Program » du CFA Institute depuis Juin 2016. Cette affiliation signifie que le CFA Institute reconnait que le programme de « Licence fondamentale en gestion – Spécialité Finance » de la MSB prépare convenablement les candidats à réussir le niveau 1 du certificat CFA, et que le programme de «Master en Gestion des affaires – spécialité Finance» proposé par le même établissement prépare les candidats à réussir les trois niveaux du certificat de la manière la plus appropriée, et ce grâce la haute qualité des contenus et du corps professoral assurant la formation.

Le CFA Institute reconnait également que les deux programmes précités sont totalement axés sur le code de déontologie et les normes de pratiques professionnelles de haute qualité fixées par le CFA® Institute. Également, l’affiliation des programmes de finance de la MSB au CFA Institute lui permet de recevoir annuellement neuf bourses de financement des frais d’examens auprès de cet organisme international, et que l’université distribue à ses étudiants par ordre de mérite.

« Le Master que j’ai suivi à la MSB est un programme d’études qui développe à la fois le leadership et le travail d’équipe grâce à une pédagogie interactive. Ce Master m’a permis de me présenter au programme de CFA, l’examen le plus exigeant que je n’ai jamais passé. J’ai pourtant découvert que la plupart du contenu était déjà couvert en classe à la MSB, chose qui m’a aidée à réussir le niveau 1 du certificat CFA», a témoigné en 2017 Mohamed Ali Belhedi, étudiant en Master Finance à la MSB, qui depuis a réussi le troisième et dernier niveau de l’examen CFA pour devenir CFA Charterholder.

Un nouveau programme de préparation au CFA adapté aux besoins des professionnels du monde des affaires :

En 2019, la MSB a lancé un nouveau programme de préparation au certificat CFA spécialement conçu pour les professionnels en exercice dans domaine de la finance et dans le monde des affaires de manière générale.

Lors de sa première édition exclusivement dédiée à la préparation du niveau 1, ce programme fut un franc succès avec un taux de réussite remarquable de 80% à l’examen CFA, un taux qui dépasse largement celui observé à l’international qui n’est que de 41% et qui atteste de la qualité de la formation que reçoivent les étudiants de la Mediterranean School of Business. Il est à noter également que 50 % des candidats issus du programme de la MSB et ayant réussi l’examen CFA® ont été classés parmi les meilleurs 10% au monde en termes de performance. Pour la deuxième éditions, l’examen aura lieu au mois de Décembre 2020 et une aussi bonne, voire meilleure, performance est attendue.

En intégrant le programme de formation CFA, le participant bénéficie d’un coaching continu et personnalisé, ainsi que d’une assistance technique et d’un conseil pédagogique assurés par des instructeurs CFA® hautement qualifiés, établis en Tunisie et à l’étranger, et qui sont notamment titulaires de titre CFA® et de doctorats.

Les horaires de formation du programme ont été étudiés afin de permettre aux participants de suivre les cours de manière adaptée à leur disponibilité et à leurs engagements professionnels. Les participants bénéficient également au cours de la formation de trois examens blancs les mettant dans des conditions similaires à celles de l’examen CFA® officiel.

Pour plus d’informations : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7kC5L90gSt2biaD7MOpgQg

ou s’inscrire directement via le lien : https://www.msb.tn/apply-now/