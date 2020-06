Une année après la mise en œuvre du projet “Pour une meilleure autonomisation économique des femmes de Joumine“ qui a fait bénéficier à plus de 50 femmes du milieu rural d’activités diverses de formation, d’encadrement et d’accompagnement, une cérémonie de clôture de la 1ère phase dudit projet a eu lieu le 11 juin 2020 à la Maison de culture Hassiba Rochdi à Bazina, Joumine (gouvernorat de Bizerte).

Lancé sous le slogan “RAS MELEK FI DAREK” par l’association FACE Tunisie (Agir Contre l’Exclusion) avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, les autorités locales et ABC BANK, le projet a été couronné par la distribution de matériel de production au profit des bénéficiaires, jeunes et adultes, les plus impliquées et motivées. 15 femmes du milieu rural ont ainsi reçu des équipements de distillation des plantes aromatiques et médicinales et 12 femmes ont bénéficié de machines à coudre.

“Ce projet d’appui socio-économique à la femme rurale de cette région devrait continuer’’, estiment les partenaires du projet et plusieurs intervenants à l’échelle locale. C’est ainsi qu’une convention de partenariat pour une deuxième phase de six mois a été signée, à la même occasion, par Zahra Ben Nasr, présidente de Face Tunisie, et Alexander Rieper, directeur Tunisie-Libye de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté.

Cette extension du projet permettra d’une part de soutenir près d’une trentaine de femmes dans l’activité de transformation laitière et de fromagerie et d’autre part de renforcer les capacités de toutes les bénéficiaires dans la gestion, les techniques de production, l’hygiène, le design et packaging, les techniques de ventes et de commercialisation et dans le processus de regroupement en entités économiques ou en groupements de développement agricole (GDA).

Du côté accès au financement, qui s’avère aussi important pour ces femmes formées mais démunies de fonds propres ou de moyens, un appui particulier sera apporté à travers la mise en relation des entrepreneuses avec les organismes de micro-crédit de la région, tels que ENDA inter-arabe ou ENDA Tamweel ou autres. Des conventions de coopération sont déjà en vue.

Zahra Ben Nasr dira que «notre intervention au profit de la femme du milieu rural à Joumine est une continuité de celle déjà réalisée depuis 2016 à Takelsa, Oued El Abid et Nachaa du Cap Bon, puis à Sejnane, ces dernières années. Les résultats sont là. Les femmes de Joumine sont très satisfaites aujourd’hui, motivées et ont la capacité d’évoluer dans des micro-projets, grâce au matériel de production offert».

Et d’ajouter : «notre rôle pour la prochaine phase est de les soutenir à mieux produire, à commercialiser leurs produits et à accéder à des financements. Nous félicitons nos partenaires locaux et nos bailleurs de fonds pour la confiance mutuelle et pour toutes les opportunités offertes dans le cadre de ce projet de développement local».

A rappeler que le projet “RAS MELEK FI DAREK” vise essentiellement à créer un réseau de microentreprises féminines et à renforcer les chaînes de valeur locales dans des filières équitables impliquant une centaine de femmes pouvant travailler à domicile.

L’encadrement professionnel et technique et les sessions de formation tout au long d’une année ont été succédé par des approches innovantes de marketing, de valorisation des produits de terroir et d’accès aux marchés, à travers les plateformes de mise en relation de l’association FACE Tunisie outre la participation à des foires régionales et nationales et à la caravane de fin d’année des produits de terroir de la femme du milieu rural.