Le projet de la zone industrielle et résidentielle ” Jaafar/Raoued ” (gouvernorat de la l’Ariana), bloqué à cause de problèmes fonciers et sociaux démarrera , au cours du mois de juin 2021, annonce le PDG de l’Agence foncière industrielle Souheil Chouour.

Ce projet qui s’étend sur une superficie de 120 hectares et dont le coût total est estimé à 100 millions de dinars, constitue le premier exemple de zone intégrée en Tunisie.

Il comporte un complexe résidentiel et un autre commercial ainsi qu’une zone industrielle répondant à toutes les normes internationales modernes. Il sera réalisé par l’AFI en partenariat avec l’Agence foncière de l’habitat (AFH), deux structures chargées de l’acquisition et l’aménagement des terres chacune selon sa spécialité.

Le responsable de l’AFI a indiqué que cette zone industrielle qui couvrira une superficie de plus de 52 hectares, comportera 88 lotissements industriels et un centre multi-disciplinaire (2942 mètres carrés). Cette zone fournira tous les services logistiques et commerciaux nécessaires.

Dans une déclaration à TAP, il a souligné que les lotissements industriels seront consacrés essentiellement aux activités durables qui respectent l’environnement, comme les industries électroniques, cartonneries…, a-t-il indiqué.

Et de rappeler que le choix de ces activités est expliqué par la proximité des zones résidentielles. Cette zone industrielle permettra aux jeunes promoteurs de concrétiser leurs projets grâce aux incitations et facilités financières accordées, a-t-il déclaré.

Le responsable a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de ce genre de ZI intégrées pour attirer les investisseurs étrangers qui pourront bénéficier de tous les services modernes, comme l’administration rapide, les services bancaires, les crèches, la sécurité et le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, outre les moyens de communication et l’Internet.

Pour Chouour, ce projet constituera la locomotive qui permettra la réalisation de la nouvelle zone industrielle d’EL Hesyane , le plus grand projet industriel en Tunisie qui couvrira une superficie de 600 hectares .

Des problèmes fonciers expliquent le blocage du projet

S’agissant du projet Jafaar/Raoued, le responsable a expliqué que des problèmes d’ordre foncier ont bloqué la réalisation dudit projet. Il s’agit de l’emplacement d’un certain nombre d’habitations sur le trajectoire de la route principale qui devait mener à la zone industrielle, a -t-il encore fait savoir.

” Ces habitation, indique le responsable, ont bloqué l’opération de construction de la route qui mène à la zone industrielle et résidentielle, par la municipalité de Raoued (programmé dans le cadre du plan d’aménagement du 21 décembre 2010).

Un accord a été trouvé dernièrement avec l’AFH pour la construction d’une seule entrée pour les deux zones, a indiqué le responsable, estimant que l’accord a permis de réduire trois fois le coût par rapport aux prévisions initiales.

LE PROJET de la zone industrielle Jaafar/ Raoued qui sera réalisé en partenariat avec la municipalité de Raoued et les ministères de l’équipement et des domaines de l’état et des affaires foncières, constitue un des mega projets qui renforceront le développement économique et social de la région, en permettant à des milliers de familles d’obtenir des lotissements à des prix abordables, outre les lotissements industriels situés dans une zone proche de la capitale.