Une rencontre a réuni, jeudi, le ministre en charge des droits de l’Homme et de la Relation avec les instances constitutionnelles et la Société civile, Ayachi Hammami, et le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), Taoufik Bouderbala.

Elle a porté sur des questions en rapport avec le Comité supérieur des droits de l’Homme, en particulier la publication, au JORT, de la liste officielle des martyrs et blessés de la révolution.

Selon un communiqué du ministère des Droits de l’Homme, publié vendredi, la rencontre s’inscrit dans le cadre de la continuité de la concertation avec le CSDHLF, en attendant la mise en place de l’Instance des droits de l’Homme conformément au chapitre VI de la Constitution.

Le 8 octobre 2019, le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales a publié la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution sur son site officiel et exprimé l’espoir que “la présidence du gouvernement autorise la publication de cette liste au journal officiel de la République tunisienne afin de la légaliser et de garantir les droits des personnes concernées”.