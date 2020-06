Dans le cadre de l’appui des efforts de l’Etat dans la lutte contre la Pandémie Covid-19 et en guise d’adhésion de la Banque Attijari de Tunisie au plan national de lutte contre la propagation du virus.

Et compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles liées à la situation sanitaire, la Banque Attijari de Tunisie – Attijari Bank invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, Avec possibilité de participation présentielle au siège social de la banque ou à distance et ce le Vendredi 26/06/2020 à partir de 10H00 du matin.

Attijari Bank mettra à la disposition de ses actionnaires une plateforme de participation à

distance via des moyens de communication audiovisuelle.

Afin de permettre aux actionnaires de communiquer via la plateforme électronique dédiée, il est indispensable de procéder à une inscription à distance en remplissant un formulaire disponible sur le site de la banque sur l’adresse suivante http://www.attijaribank.com.tn/