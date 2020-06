La société Air Liquide Tunisie envisage d’augmenter son capital social de 889.925 dinars, pour le porter de 40 047 675 DT à 40 937 600 DT, selon un communiqué publié par la société sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette augmentation se fera par attribution gratuite de 35.597 actions nouvelles au nominal de 25 dinars chacune.

Une assemblée générale ordinaire et extraordinaire sera organisée, ainsi, le 26 juin, pour trancher à propos de cette augmentation et examiner les états financiers à fin 2019.

A rappeler que ladite société avait augmenté son capital social, en mai 2019, d’un montant de 2 355 725 dinars par incorporation de réserves, par l’émission de 94 229 actions nouvelles gratuites, de nominal 25 dinars chacune, pour le porter ainsi de 37 691 950 dinars, à 40 047 675 dinars.

Créée en 1956, Air Liquide Tunisie est une société anonyme spécialisée dans la fabrication, l’achat, l’importation, la vente et l’exportation de tous les gaz industriels et médicaux, et de tous matériels,instruments et produits utilisés dans les domaines du soudage et des activités médicales.