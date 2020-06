L’opération d’inscription préliminaire à distance des élèves de la première année de l’enseignement de base pour l’année scolaire 2020-2021 démarrera le 12 juin 2020, annonce le ministère de l’éducation dans un communiqué publié, mercredi.

L’inscription concerne les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 et les enfants nés en 2011, 2012 et 2013 qui ne se sont pas inscrits pour une raison quelconque, lit-on de même source.

Le ministère appelle les parents à inscrire leurs enfants avant le 30 juin et de remplir avec précision les adresses relatives aux lieux d’habitat et de travail ainsi que le code postal.

Le ministère ajoute qu’il met, sur le même site, un guide explicatif pour aider les parents à bien mener l’opération d’inscription, faisant savoir que des comités ont été chargés dans tous les commissariats régionaux à l’éducation de recevoir les observations liés à ce sujet et de fournir l’assistance technique nécessaire.

Les parents seront informés du résultat final de l’inscription à distance et du reste des procédures devant être effectuées, souligne le ministère.