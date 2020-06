Le Tunisien Karim Hagui s’est engagé avec d’autres stars africaines dans le défi lancé sur les réseaux sociaux par la Confédération africaine de football (CAF), en partenariat avec Speak Up Africa, #19KickUpsAgainstCovid19#, visant à interrompre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) sur le continent africain.

L’instance continentale précise sur son site officiel que “cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne “Restons Prudents pour l’Afrique” qui vise à donner aux communautés et aux individus les moyens de prendre des mesures préventives simples et efficaces contre la transmission du virus.

“Lancée par l’ONG Speak Up Africa, la campagne rassemble des partenaires travaillant à un objectif commun : sauver des vies grâce à la sensibilisation afin de protéger notre continent contre cette nouvelle menace, sans négliger pour autant les autres défis sanitaires”, précise la CAF.

Les légendes du football invitent leurs pairs et tout le monde à participer au défi en enregistrant une vidéo d’eux, faisant les 19 jongles et à la partager sur les réseaux sociaux. A ce jour, les légendes Ahmed Hassan (Egypte), Perpetua Nkwocha (Nigeria), Joseph Yobo (Nigeria), Karim Haggui (Tunisie) et Trésor Lomana Lualua (RD Congo) ont déjà partagé leurs vidéos, ajoute l’instance continentale.

Le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, y a également participé. Ce faisant, la CAF mobilise ses influenceurs, ses clubs et ses légendes pour contribuer à protéger un milliard d’Africains du COVID-19.

“Le football rassemble tant de personnes d’origines, de nationalités et de langues diverses, nous espérons que ce défi sur les réseaux sociaux rassemblera les gens de la même manière. Même si la saison de football a été suspendue, nous devons faire front tous ensemble, en respectant la distanciation physique et afin de lutter contre cette maladie et la désinformation. J’ai personnellement pris part à ce défi et j’espère que les joueurs et les fans se mobiliseront également”, déclare Anthony Baffoe.

A ce jour, l’Afrique comptabilise plus de 171.000 cas confirmés de COVID-19 et plus de 4.700 décès.

“Nous sommes ravis de voir les joueurs et membres de la CAF prendre part à ce défi sur les réseaux sociaux et ainsi sensibiliser le grand public à l’importance de se protéger et de protéger les autres contre le COVID-19.

Le sport est un vecteur de transformation puissant sur le continent, en particulier lorsqu’il s’agit d’initiatives pour la santé. Nous encourageons tout un chacun à participer à ce défi en ligne pour partager des connaissances et inciter à des changements positifs dans les pratiques et les comportements en matière de santé”, conclut Yacine Djibo, directrice exécutive de Speak Up Africa.

Pour participer au défi Stay Safe Africa sur les médias sociaux, chacun doit partager une vidéo en train de faire 19 jongles avec le hashtag #19KickUpsAgainstCovid19, et appeler cinq autres personnes à y participer.