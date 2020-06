Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Fethi Belhaj a souligné mercredi à Tunis, l’engagement de son département à organiser le 2e congrès ” des ministres et responsables de l’enseignement technique et professionnel dans le monde Arabe “, conjointement avec l’Alecso du 5 au 7 octobre 2020 à Tunis.

Lors de sa réunion avec le directeur général de l’Alecso, Mohamed Oueld Omar, le ministre a mis l’accent sur les relations de coopération séculaires entre la Tunisie et cette organisation dans les domaines du développement des ressources humaines dans les pays arabes, la promotion des systèmes de la formation et de l’enseignement, et la technologie et la numérisation.

De son côté le directeur général de l’Alecso a passé en revue les objectifs et les thèmes de ce congrès, louant les efforts du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi en matière de coopération bilatérale.

Il convient de rappeler que la tenue de cette deuxième session à Tunis a été décidée lors du ” premier Congrès des ministres et responsables chargés de l’enseignement technique et professionnel dans le monde arabe ” qui déroulé en mars 2017 à Nouakchott.