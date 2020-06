Dans un message historique de portée mondiale, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, estime que, par sa capacité de rassemblement, le tourisme est en mesure de promouvoir la solidarité et la confiance.

C’est en tout cas ce que révèle l’OMT (Organisation mondiale du tourisme) laquelle souligne avoir pris la tête des efforts pour faire redémarrer le tourisme.

Dans son message, Guterres met en lumière le rôle incomparable du secteur au service de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la protection des populations les plus vulnérables dans nos sociétés.

Voici le message complet du SG de l’ONU :

Alors que le monde est aux prises avec les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19, le secteur du tourisme est l’un des plus durement touchés. Les voyages sont en recul, la peur en hausse et le futur incertain.

Le tourisme est un pilier essentiel du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Nombreuses sont les populations qui en dépendent pour leur subsistance, surtout les femmes et en particulier dans les pays les plus vulnérables de la planète, comme les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés.

En outre, dans de nombreuses régions du monde, la protection de la biodiversité repose pour beaucoup sur le secteur du tourisme, depuis les efforts de conservation jusqu’aux recettes ainsi générées.

Le tourisme peut servir de plateforme pour surmonter la pandémie. Par sa capacité de rassemblement, le tourisme peut promouvoir la solidarité et la confiance. Ce sont des ingrédients cruciaux pour favoriser la coopération mondiale, dont nous avons un besoin si urgent aujourd’hui.

L’Organisation mondiale du tourisme est résolument engagée dans cette démarche. J’encourage toutes les parties prenantes du secteur du tourisme à explorer les moyens de mieux nous relever, y compris par l’action climatique et d’autres mesures pour promouvoir la durabilité et améliorer la résilience. Alors que nous mettons le cap vers un meilleur avenir, tenons notre engagement de ne pas faire de laissés-pour-compte.