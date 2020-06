Le gazoduc de Rades Plage est en bon état et soumis à un contrôle périodique, a assuré mardi, la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), précisant que l’apparition du béton armé à son niveau “ne présente aucun risque d’explosion”.

Ce gazoduc est contrôlé par les services techniques de la société au niveau régional et central pour éviter que le pipeline soit touché par la rouille ou l’érosion, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Ces éclaircissements interviennent suite à des informations circulant sur les réseaux sociaux à propos d’un gazoduc à Rades plage, présentant un risque d’explosion.

La société a noté que “l’apparition du béton armé fixant le pipeline sur une longueur de 200 mètres, est causée par l’érosion du littoral, laquelle est due à des facteurs climatiques.

La STEG a indiqué qu’elle a informé le gouvernorat de Ben Arous et contacté tous les intervenants, notamment la municipalité de Rades et l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), en vue de changer le trajectoire d’une partie de ce pipeline.

Elle a réclamé également, les autorisations nécessaires à l’installation de barrières en béton de manière à empêcher les vacanciers et les pêcheurs de s’approcher de l’emplacement de ce pipeline, en attendant le transfert de ce tronçon, dans les plus brefs délais.

La STEG a préparé, selon son communiqué, une étude technique et juridique pour transférer une partie de ce pipeline sur une longueur d’environ 700 mètres à travers la route régionale numéro 557 afin de le préserver et assurer son exploitation conformément, aux normes en vigueur.