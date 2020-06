Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), a affirmé que la crise du coronavirus a démontré l’importance du secteur agricole, qui doit être un pilier dans les choix futurs du pays et de chaque projet de relance économique et apporter des solutions exactes pour un nouveau départ.

Il a ajouté, mardi, lors de la réunion du conseil régional de l’UTAP, organisée à Béja, que l’Union agricole compte publier un document comprenant un diagnostic de la situation agricole.

Zar a souligné en outre, que les réunions des conseils régionaux de l’Union sont organisées dans une conjoncture post-corona et coïncide avec la saison de récolte des principaux produits garantissant la souveraineté alimentaire, ce qui permet également d’examiner les moyens de sauver les autres saisons de production de légumes et autres.

Et de préciser que plusieurs problématiques ont été évoquées à cette occasion, dont la coupure de l’eau dans les zones irriguées et les difficultés de la récolte et de la saison agricole, notamment en l’absence de préparations pour la saison des incendies, la production et le rendement agricole après les crises du coronavirus et de la sécheresse.

De son coté, le Président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Béja, Chokri Djebbi a appelé à l’activation de l’utilisation du certificat de catastrophe exceptionnellement, pour la saison actuelle au lieu du fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles, d’autant que l’agriculture a souffert de grandes difficultés, notamment le manque d’engrais et la sécheresse.