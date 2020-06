Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, lance son programme promotionnel estival pour l’été 2020. Un programme marqué par un hommage spécial au corps médical, la police, la garde nationale et l’armée.

Le programme promotionnel d’Alpha Hyundai Motor permet aux clients de bénéficier de remises allant jusqu’à 10 000 DT sur l’ensemble de la gamme. Le concessionnaire et son partenaire leasing offrent la possibilité de bénéficier d’un délai de grâce de 3 mois en achetant le véhicule en juin et en le payant à partir de septembre 2020.

« Avec le retour à l’activité normale, nous avons décidé d’accompagner nos clients durant la reprise économique de l’après-Covid-19 en planifiant un programme promotionnel estival capable de booster l’activité dans les meilleures conditions. Nous sommes mobilisés pour offrir des produits fiables et sécurisés avec les meilleurs prix et une garantie 5 ans, tout en assurant un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque », a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Promos et traitement privilégiés pour les héros de la lutte contre la Covid-19

Alpha Hyundai Motor fait le choix cette année d’honorer les combattants de la première ligne de mire contre le Covid-19 à sa manière. Le personnel de la santé, la police, la garde nationale et les agents de l’armée peuvent bénéficier d’avantages supplémentaires dans le cadre du programme promotionnel estival. Une reconnaissance qui facilite l’achat d’un véhicule neuf, fiable et sécurisé pour ceux qui ont mis leurs vies en danger durant le confinement.

Engagée en tant qu’entreprise citoyenne, Alpha Hyundai Motor a été au rendez-vous durant la crise pour soutenir l’effort national engagé par l’Etat et soutenu par le secteur privé. Alpha Hyundai Motor a décidé d’offrir trois respirateurs médicaux sophistiquées aux hôpitaux Habib Bourguiba (Sfax) et Abderahmen Mami (Ariana).

Durant la période à venir, Alpha Hyundai Motor poursuit son rôle économique et sociétal et s’inscrit à sa manière dans une dynamique nationale visant de dépasser rapidement les effets négatifs du confinement et générer plus de richesse et d’emploi en Tunisie.