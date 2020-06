La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors a appelé, lundi, à une évaluation du projet “Ehmini”, dédié à promouvoir l’adhésion des femmes rurales au système de sécurité sociale et de santé.

La ministre de la Femme a reçu lundi, le promoteur du projet de la plateforme “Ehmini”, Maher Khelifi, lui recommandant une évaluation du projet et soulignant la nécessité d’associer les différentes parties concernées, en vue d’atteindre les objectifs escomptés.

La plateforme en question aspire principalement à faciliter l’adhésion des femmes au système de sécurité sociale à travers le décaissement de leurs contributions au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), via la technologie mobile.

A noter que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la “Stratégie nationale pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans les zones rurales 2017-2020”, mise en œuvre par le ministère de la femme et approuvée en mars 2017.