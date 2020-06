Le Centre d’échange d’information sur la diversité biologique en Tunisie vient de réaliser un documentaire autour de l’opération d’observation des tortues marines et la gestion intégrée de la réserve naturelle des îles Kuriat à Monastir. Le document sera projeté le 16 juin 2020 à l’occasion de la journée mondiale de la tortue marine, précise la chargée du programme sur les espèces menacées de disparition, Lobna Ben Nakhla à l’agence TAP.

L’observation des tortues marines a démarré vers la fin des années 80 dans le cadre des recherches de l’Institut National des Sciences et Technologies de la mer pour impliquer ensuite une équipe de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral en plus des composantes de la société civile.

Démarrée officiellement en 2017, l’expérience de la gestion intégrée a permis une meilleure efficacité dans le travail de la préservation des tortues marines, souligne la présidente de l’association ” Notre Grand Bleu “, Manel Ben Ismail en ajoutant que le nombre de nids de tortues était 11 en 1997 pour atteindre 45 en 2018.

Dans le cadre de la gestion intégrée, un programme de sensibilisation a été lancé en 2018, indique Ben Ismail en signalant que des clubs de l’association ” Notre Grand Bleu ” ont été lancés à Tabarka, Jendouba, Tunis, Djerba et Sfax pour former des jeunes actifs dans le domaine environnemental.

Par ailleurs, la faculté des sciences de Sfax a entamé, depuis septembre 2019, un programme sur 4 ans, dans le cadre d’une coopération tuniso-européenne, mentionne le chercheur et professeur Imed Jribi.

Moyennant une enveloppe estimée à 1,7 millions de dinars, le programme comporte la mise en place d’un centre de soin pour les tortues marines dans la faculté, indique la même source.