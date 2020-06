La star portugaise du ballon rond, Cristiano Ronaldo, franchit une nouvelle étape dans sa vie en devenant le premier footballeur au monde milliardaire. Et cette annonce a été faite, comme il se doit, par le prestigieux magazine américain Forbes. Un nouveau record à son actif.

Selon le magazine, Ronaldo …“ a franchi cette barre symbolique cette année avec des gains cumulés qui s’élèvent à 105 millions de dollars“. Et le site web spécialisé eurosport.fr d’ajouter à son tour : «… Même quand il ne joue pas, le Portugais réussit quand même à faire un pas de plus dans la légende. Celui-là concerne son compte en banque. Le magazine Forbes a publié vendredi son classement des célébrités qui ont gagné le plus d’argent cette année. Avec 105 millions de dollars, CR7 arrive en quatrième position. Une somme qui lui permet de franchir le cap du milliard de dollars de gains cumulés en carrière. Du jamais vu pour un footballeur».

Selon Formes, Cristiano Ronaldo arrive cependant comme la troisième personnalité du milieu du sport à devenir milliardaire pendant sa carrière de sportif. Avant lui, il y a déjà eu le golfeur Tiger Woods qui fut le premier sportif en activité à atteindre ce cap mythique en 2009, grâce à la signature d’un contrat mirobolant avec l’équipementier américain Nike. En seconde position, on trouve le boxeur Floyd Mayweather, en 2017, qui avait bénéficié notamment des retombées économiques des combats diffusés sur le “pay-per-view”, explique eurosport.fr.

Mais ce nombre risque de ne pas rester longtemps à trois. Lionel Messi ne serait pas très loin, car il pointerait en cinquième position du classement annuel établi par Forbes, juste derrière le Portugais (avec 104 millions de dollars de gains cumulés, contre 105 pour Ronaldo). D’ailleurs, le magazine Tuttosport assure même que la Pulga (surnom de Messi) intégrera le fameux club dès 2021.