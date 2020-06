Covid-19 : La gestion de la crise sanitaire a reflété une bonne image de la Tunisie

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Habib Kchaou, a déclaré, vendredi, que le véritable pari consiste actuellement en “l’édification de la Tunisie démocratique, socialement équitable dans le cadre d’un nouveau modèle de développement qui favorise l’autonomisation économique et s’appuie sur l’équité, la justice et l’égalité”.

Intervenant lors de la quatrième journée des travaux des comités techniques chargés de l’élaboration du plan de relance économique pour la prochaine période, Kchaou a souligné que la pandémie du Coronavirus, bien qu’elle ait révélé de nombreuses lacunes, sa gestion a reflété une image positive de la Tunisie. Il a rappelé dans ce même contexte que les répercussions sociale et économique de cette crise sanitaire sont importantes, mais le gouvernement a tenu à trouver des solutions appropriées en définissant les priorités, en déterminant les plans d’intervention et en lançant effectivement des réformes ciblant toutes les catégories.

Kchaou a par la même occasion passé en revue le plan du ministère pour la gestion de la crise et l’efficacité des interventions qui ciblaient les catégories vulnérables et à faible revenu, en s’appuyant sur des mécanismes numériques modernes, en mettant à jour les bases de données, en lançant des plateformes d’inscription et de fourniture de service. Il a souligné à cet égard la poursuite de la numérisation des services sociaux d’une manière qui contribue au rapprochement et à l’accélération des services et au soutien à la gouvernance et à la transparence. Le ministre des Affaires sociales a dans ce sens salué le rôle majeur de l’Ecole nationale d’administration (ENA) pour son élaboration du plan de relance économique de la prochaine période.