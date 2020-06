Un accord portant sur l’organisation de cours d’alphabétisation qui se dérouleront dans les champs au profit des petits agriculteurs, a été signé entre l’Agence de la vulgarisation et de la Formation Agricoles (AVFA) et l’Institut de coopération internationale relevant de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVV International).

Cet accord signé, jeudi, à Tunis, vise également à développer les compétences des agriculteurs pour améliorer la productivité, augmenter leurs revenus et garantir leur sédentarisation, indique un communiqué du ministère de l’agriculture.

L’objectif est d’harmoniser le volet social (éducation des adultes) et le volet technique de développement (développement des compétences techniques et de production), l’apprentissage par la pratique et la sensibilisation des agriculteurs quant à l’importance de s’organiser au sein de structures professionnelles.

Il s’agit également d’ancrer le sentiment de citoyenneté auprès des agriculteurs via leur sensibilisation de la nécessité de rationaliser les ressources naturelles et d’assurer la durabilité des systèmes de production.

A noter que cet accord s’inscrit dans le cadre d’une convention cadre entre les ministères de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et des affaires sociales concernant l’alphabétisation des adultes.

La mise en œuvre dudit accord sera réalisée dans le cadre d’un travail de réseautage entre les directions générales relevant du ministère de l’agriculture pour ce qui du volet technique et les structures relevant du ministère des affaires sociales, concernant la composante éducation des adultes.