La société Al Karama Holding, envisage de réactiver l’opération de cession des participations publiques directes et indirectes représentant 89,93% du capital de la société TUNISIA BROADCASTING ” SHEMS FM “.

Et de préciser dans un communiqué publié, jeudi, que les candidats intéressés par l’opération et désirant obtenir de plus amples informations sur la société et le processus de cession, sont invités à prendre contact avec Al Karama Holding , et ce, avant le 3 juillet 2020.

Il s’agit de deuxième appel à manifestation après celui annoncé le 24 janvier 2020 par Al Karama Holding en raison de non réception d’offre dans les délais fixés (11 février 2020).