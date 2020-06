Le secrétaire général de Fédération générale de l’électricité et du gaz relevant de l’UGTT, Abdelkader Jelassi, a réitéré, jeudi, dans une déclaration à l’agence TAP, l’opposition catégorique de la Fédération à la privatisation de la production de l’électricité en Tunisie.

Jelassi a également, souligné les appréhensions de la partie syndicale nourries par le décret gouvernemental du 26 février 2020, portant sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables et autorisant la création de sociétés d’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables.

” Notre opposition est catégorique et nous aurons recours à toutes les formes de protestation (sit-in, grèves…) si cette orientation est maintenue. La production d’électricité par des privés et sa vente directe aux clients, va perturber le réseau électrique et impacter la distribution de l’électricité, la rendant inaccessible à certaines catégories. Nous refusons la marchandisation de l’électricité qui touche à la sécurité nationale et au statut public de la STEG “, a-t-il encore lancé.

De son côté, le conseiller auprès du ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Hamed El-Matri a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, que ” les procédures d’exécution du décret gouvernemental du 26 février 2020, fixant les mesures relatives à l’autorisation de création de projet d’autoproduction d’énergies et les conditions de transport de l’électricité et de vente d’excédent d’énergies à la STEG, sont en cours d’élaboration. Des concertations sont aussi, lancées pour trouver les meilleures formules “.

Il a, en outre expliqué, que ” la production d’électricité par des privés se fera à partir des énergies renouvelables”, affirmant que cette approche permettra de réduire le déficit énergétique de la Tunisie, ayant atteint des niveaux élevés et d’équilibrer la balance énergétique “.

Et de poursuivre ” un benchmark a été fait avec les expériences d’autres pays dans ce domaine et c’est la STEG qui assurera le transport de l’électricité produite à un coût fixé de manière à satisfaire la société et à inciter les investisseurs privés à investir dans ce domaine “.En effet, le décret du 26 février 2020 intervient en révision de l’article 9 de la loi n°12 de 2015 du 11 mai 2015 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Ce décret permet la création de sociétés d’autoproduction d’électricité à partir d’énergies renouvelables, sa vente aux grands consommateurs ainsi que son injection dans le réseau national. Il permet également la vente de l’excédent à la STEG.

Il vise à doubler les investissements réalisés par les entreprises actives dans le domaine de l’installation des centrales électriques à partir des énergies renouvelables et à permettre aux entreprises énergivores de garantir une partie de leurs besoins en la matière à des coûts bas et stables.