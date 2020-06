Un protocole sanitaire rigoureux pour préserver la santé des nationaux et des visiteurs de la Tunisie des risques de contamination par la Covid-19. C’est l’évidence même.

Mohamed Ali Toumi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a veillé à mettre en place un protocole approuvé par toutes les parties prenantes et les opérateurs du secteur. « Le protocole, nous explique-t-il dans une interview (à lire lundi 8 juin 2020 dans notre Hebdo numéro 7), a été envoyé aux représentations diplomatiques en Tunisie et à nos chancelleries. Il a été baptisé « Ready and safe ».

Le ministre déplore la rechute, à cause de la pandémie, du tourisme national qui suivait une courbe ascendante depuis 2018. « Le secteur touristique mondial a été gravement touché par la pandémie de la Covid-19. Fort heureusement, notre pays a su gérer et neutraliser l’épidémie. Aujourd’hui, nous pouvons dire que la Tunisie ne présente aucun risque notable de contamination et nous sommes fins prêts pour accueillir les touristes. Les opérateurs du secteur qui reprennent leurs activités à partir du 4 juin 2020 sont tenus d’appliquer le protocole élaboré avec beaucoup de sévérité pour protéger les touristes étrangers et les touristes locaux. Nous pensons avoir pris toutes les précautions possibles et imaginables pour assurer des séjours sécurisés et sains à nos visiteurs ».

Par ailleurs, Mohamed Ali Toumi évoque également, dans cette interview, les réformes structurelles qu’il compte engager et qui privilégieront le long terme pour des effets permanents. Il compte positionner la Tunisie, dotée de grands atouts, au premier rang des destinations touristiques mondiales.

«J’ambitionne une mue touristique tant au niveau des produits qu’à celui de la gestion du secteur par l’Etat. Grâce à une gestion cohérente et harmonieuse impliquant les professionnels pour un secteur touristique vecteur de croissance. Le tourisme, et nous n’apportons rien de nouveau à ce propos, touche toutes les activités économiques, d’où l’importance d’une approche intégrée dans la mise en place des stratégies pour son développement».

Mohamed Ali Toumi est décidé à se donner les moyens nécessaires pour assurer cette mue en labellisant les produits touristiques et en développant le haut de gamme. «Il faut développer les services pour les plaisanciers. Il y a toute une dynamique qui peut être créée sur les ports tunisiens. La clientèle est là. Il y a aussi le programme du tourisme de circuits à élaborer. Nous le ferons aussi. Le tourisme local, qui va reprendre bientôt, sera encouragé, sans parler du tourisme de voisinage et de celui de santé».

Le ministre ne néglige pas un marché important mais cette fois-ci dans sa dimension surtout humaine. «Nous avons lancé une campagne de communication durant le mois de ramadan en Algérie. Elle n’était pas axée sur le tourisme mais sur la solidarité. Nous voulions dire aux Algériens que nous étions solidaires avec eux dans la crise de la Covid-19. Elle a été bien accueillie. Les Algériens viennent en Tunisie même pour un week-end et nous devons leur offrir les meilleures conditions d’accueil depuis les passages frontaliers jusque dans les hôtels ou chez les commerçants».

Ainsi soit-il.

A.B.A