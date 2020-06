La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (Fi2T), a appelé, lundi, tous les opérateurs du tourisme (agents de voyages, hôteliers, centres de thalassothérapie, parcours de golf, sociétés de services touristiques ou para touristiques, artisans, guides professionnels…), à participer au sit-in prévu pour le 4 juin 2020 de 10h à midi, à la place du gouvernement à la Kasbah.

La Fi2T estime, en effet, que “les mesures de soutien accordées par le gouvernement au secteur face aux répercussions de la crise sanitaire du coronavirus, sont insuffisantes et ne pourront pas sauver les entreprises touristiques et les milliers d’emplois menacés à très court terme”.

travers ce sit-in, la Fédération entend “appuyer les efforts de l’autorité de tutelle auprès du gouvernement pour obtenir des mesures de soutien exceptionnelles face à une situation exceptionnelle”.

Ce sit-in a pour objectif d’appuyer les revendications non satisfaites du secteur touristique et qui sont principalement, l’annulation des charges fiscales et sociales exigées durant l’exercice 2020, la clarification des conditions d’octroi des crédits avec garantie de l’Etat, tout en accélérant les délais d’octroi, le rééchelonnement sans pénalités de retard des échéances bancaires et de celles des sociétés de leasing.

Les sit-inneurs revendiqueront également une clarification de la stratégie et du plan de relance du secteur.