La Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) et la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) ont décidé de créer une commission mixte permanente qui produira, dans les jours prochains, une feuille de route contenant des propositions concrètes pour la sortie de la crise.

Cette commission constituera une enceinte de concertation continue entre les deux organisations, selon un communiqué conjoint des bureaux exécutifs FTH et FTAV.

Les deux fédérations ont également décidé d’œuvrer à la création de l’Union du tourisme qui réunira les syndicats professionnels qui représentent les métiers du tourisme.

Ces décisions interviennent suite à la réunion, jeudi 28 mai 2020, des bureaux exécutifs des deux fédérations afin de consolider leurs efforts pour œuvrer à surmonter les difficultés rencontrées par les différentes composantes du secteur stratégique du tourisme, suite à la pandémie de Covid-19.

Les deux fédérations considèrent que les mesures prises en faveur du secteur sont d’une importance incontestable mais elles sont insuffisantes pour assurer une reprise soutenue de l’activité touristique.

En effet, les professionnels sont persuadés que le début d’une éventuelle reprise ne se fera qu’à partir d’avril 2021 et dépendra de l’évolution de la pandémie.

Ils ont rappelé que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a déclaré récemment que la Covid-19 a provoqué une paralysie à l’échelle planétaire des principaux secteurs de l’économie, le tourisme étant le plus durement touché, et a estimé que le nombre de touristes en 2020 pourrait être jusqu’à 80% inférieur aux années précédentes.

Pour sa part, l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) a affirmé qu’il n’y aura pas de retour à la normale dans l’aérien avant 2023. En Tunisie, les deux fédérations estiment que la baisse de l’activité est de plus de 90%.

La FTH et la FTAV ont souligné que pour toutes ces raisons, elles estiment que les mesures prises par les autorités publiques doivent être renforcées par d’autres mesures d’accompagnement indispensables à préserver la paix sociale et sauvegarder nos entreprises et s’inscrire dans le cadre d’une vision stratégique à moyen terme et à long terme.

Les deux fédérations ont appelé par ailleurs à la création d’un Haut Conseil du Tourisme comme cadre de concertation et de décision sur les politiques publiques relatives au tourisme regroupant tous les intervenants publics et privés et la création d’une commission parlementaire fixe chargée du tourisme, au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Ils ont exprimé leur attachement à la pérennité des acteurs touristiques publics et privés et aux postes d’emploi et appellent à une approche interactive et participative pour trouver des solutions adaptées aux circonstances actuelles.

La commission mixte FTH/FTAV a félicité le Gouvernement pour les excellents résultats sanitaires affichés par la Tunisie en comparaison avec les destinations concurrentes et enregistre avec satisfaction la publication du protocole sanitaire par le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, la levée du confinement et l’ouverture des frontières qu’elle espère proche.

A rappeler le président de la Fédération des Agences de Voyages et de tourisme (FTAV), Jebeur Ben Attouch avait indiqué dans une interview accordée à l’Agence TAP que l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’activité des agences de voyages sera énorme avec des pertes pouvant atteindre les 300 millions de dinars (MDT), sans compter le manque à gagner qui sera enregistré durant la haute saison.