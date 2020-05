L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une régression de 8,97%, durant le premier trimestre 2020, contre une baisse de 5,64%, durant la même période de 2019.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une baisse de (-10,37%) contre une régression de (-6,43%) durant la même période de l’année 2019, selon la note sur l’évolution des indices et des revenus des sociétés cotées publiée, jeudi, par la Bourse de Tunis.

Deux des treize indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2020. Les meilleures performances reviennent à l’indice des services financiers (3,34%) et à l’indice distribution (0,27%).

En revanche, 11 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice matériaux de base a connu la plus forte baisse avec (-22,02%) suivi par l’indice produits ménagers et de soins personnels (-20,52%) et l’indice automobiles et équipementiers (-18,09%).